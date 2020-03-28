rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта 2020, 15:43

Published 28 марта 2020, 15:43

Modified 1 октября, 13:50

Updated 1 октября, 13:50

Пожарный погиб при тушении камыша на левом берегу в Ростове

28 марта 2020, 15:43
В Ростове-на-Дону при тушении пожара в районе улиц Чемордачка и Левобережной погиб один человек, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

«Мы подтверждаем факт гибели пожарного. Подробности выясняются», — сообщили в ведомстве.

По данным telegram-канала Baza, погибший спасатель – 30-летний Алексей Кравцов. Мужчина попал в кольцо огня, из которого не смог выбраться.

Напомним, что на левом берегу в Ростове-на-Дону произошло крупное возгорание сухой растительности. По последним данным, площадь пожара достигла 25 гектаров. Группировка сил и средств для тушения пожара была увеличена. На месте задействованы 144 человека и 50 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 МЧС России и пожарный поезд.

Работу пожарных осложняет сильный ветер, скорость которого достигает 17 метров секунду. Пока огонь не угрожает стадиону «Ростов-Арена». Пожар тушат уже на протяжении пяти часов.

#Политика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика