Пожарный погиб при тушении камыша на левом берегу в Ростове

Напомним, что на левом берегу в Ростове-на-Дону произошло крупное возгорание сухой растительности. По последним данным, площадь пожара достигла 25 гектаров. Группировка сил и средств для тушения пожара была увеличена. На месте задействованы 144 человека и 50 единиц техники, в том числе вертолет МИ-8 МЧС России и пожарный поезд.