Таганрог проигнорировал требования губернатора о санитарной обработке улиц

Из видео следует, что улицы города не только не подвергаются влажной обработке, но и в принципе не убирают. Автор ролика продемонстрировал состояние остановки рядом с новым вокзалом. Судя по количеству окурков вдоль бордюра, на одной из улиц, мусор тут не убирали не один день.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал неукоснительного соблюдения требований санитарных норм в регионе, в частности он поручил муниципалитетам проводить ежедневную влажную обработку улиц. «Ситуация — на моем личном контроле. В случае необходимости будем принимать дополнительные меры», — подчеркнул глава региона.
Например, в Ростове-на-Дону остановки общественного транспорта и пешеходные переходы обрабатывают антисептиком от коронавируса.