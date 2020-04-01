Таганрог проигнорировал требования губернатора о санитарной обработке улиц

Из видео следует, что улицы города не только не подвергаются влажной обработке, но и в принципе не убирают. Автор ролика продемонстрировал состояние остановки рядом с новым вокзалом. Судя по количеству окурков вдоль бордюра, на одной из улиц, мусор тут не убирали не один день.