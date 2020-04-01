У побывавшего на похоронах в Ростовской области шоумена не обнаружили коронавирус

С 24 по 28 марта ведущий Владимир Пак был в селе Кулешовка в Азовском районе на похоронах матери близкого друга. В соцсетях распространили ложную информацию о том, что парень провел несколько мероприятий в Ростовской области, при этом он уже был якобы болен коронавирусом. Однако, как рассказал сам Пак, у него не обнаружен опасный вирус.