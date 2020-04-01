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Posted 1 апреля 2020, 13:03

Published 1 апреля 2020, 13:03

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

У побывавшего на похоронах в Ростовской области шоумена не обнаружили коронавирус

1 апреля 2020, 13:03
У шоумена Владимира Пака, побывавшего на похоронах в Ростовской области, не обнаружили коронавирус, рассказал сам Пак в Instagram.

С 24 по 28 марта ведущий Владимир Пак был в селе Кулешовка в Азовском районе на похоронах матери близкого друга. В соцсетях распространили ложную информацию о том, что парень провел несколько мероприятий в Ростовской области, при этом он уже был якобы болен коронавирусом. Однако, как рассказал сам Пак, у него не обнаружен опасный вирус.

«На похоронах было более 100 человек, многие думают, что я перезаразил их. Началась паника. Я не хочу никаких национальных конфликтов поднимать. Но эта ситуация сложилась», — говорит Пак.

Друзья Пака, которые проживают в Кулешовке, поддались панике. Как рассказал сам шоумен, анализы на коронавирус у него брали 30 марта, во вторник ему сообщили, что результат отрицательный. У помощницы шоумена Светланы обнаружен коронавирус, она находится сейчас в больнице.

Ранее сообщалось, что почти 300 детей в Ростове находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса.

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