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Posted 3 апреля 2020, 14:21

Published 3 апреля 2020, 14:21

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Депутат раскритиковал меры поддержки из-за коронавируса в Ростовской области

3 апреля 2020, 14:21
Меры для поддержки граждан и бизнеса в Ростовской области могут ввести слишком поздно, считает депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев.

По словам депутата, пока меры поддержки от федеральной и региональной власти начнут действовать, «спасать будет некого». Он сообщил, что уже через месяц закроются все предприниматели в ресторанной сфере, туризме и фитнесе. Также исчезнут предприниматели, которые арендовали места на рынках и помещения в торговых центрах из-за высокой арендной платы, которую далеко не всегда соглашаются понижать.

«Даже если не поднимать тему поддержки предпринимателей, а посмотреть обычных граждан. Тем, чей доход упал на 30%, можно обратиться в банки и те им предоставят каникулы или отсрочку», — рассказал Федяев. Он отметил, что воспользоваться этой мерой мешают два фактора: возможный отказ банка и отсутствие официальных доходов у части населения.

«Даже ранее озвученные меры в реальности не смогут быть применены, ими воспользуются единицы», — заключил собеседник.

Более подробно о режиме самоизоляции и мерах, которые планируют оказать людям, читайте в материале RostovGazeta.

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