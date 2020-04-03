Депутат раскритиковал меры поддержки из-за коронавируса в Ростовской области

По словам депутата, пока меры поддержки от федеральной и региональной власти начнут действовать, «спасать будет некого». Он сообщил, что уже через месяц закроются все предприниматели в ресторанной сфере, туризме и фитнесе. Также исчезнут предприниматели, которые арендовали места на рынках и помещения в торговых центрах из-за высокой арендной платы, которую далеко не всегда соглашаются понижать.