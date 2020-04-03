Депутат раскритиковал меры поддержки из-за коронавируса в Ростовской области

Posted 3 апреля 2020, 14:21
Published 3 апреля 2020, 14:21
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
По словам депутата, пока меры поддержки от федеральной и региональной власти начнут действовать, «спасать будет некого». Он сообщил, что уже через месяц закроются все предприниматели в ресторанной сфере, туризме и фитнесе. Также исчезнут предприниматели, которые арендовали места на рынках и помещения в торговых центрах из-за высокой арендной платы, которую далеко не всегда соглашаются понижать.
«Даже если не поднимать тему поддержки предпринимателей, а посмотреть обычных граждан. Тем, чей доход упал на 30%, можно обратиться в банки и те им предоставят каникулы или отсрочку», — рассказал Федяев. Он отметил, что воспользоваться этой мерой мешают два фактора: возможный отказ банка и отсутствие официальных доходов у части населения.
«Даже ранее озвученные меры в реальности не смогут быть применены, ими воспользуются единицы», — заключил собеседник.
Более подробно о режиме самоизоляции и мерах, которые планируют оказать людям, читайте в материале RostovGazeta.