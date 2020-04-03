Детский сад за 368 млн руб построят в Ростове

Posted 3 апреля 2020, 08:24
Published 3 апреля 2020, 08:24
Modified 1 октября, 13:39
Updated 1 октября, 13:39
Заказчиком является управление капитального строительства города. Учреждение появится в районе Ростовского моря и сможет вместить 190 воспитанников.
Отмечается, что подать заявку на участие можно до 15 апреля, аукцион состоится в этот же день. Стоимость контракта составит 368,1 миллиона рублей, деньги будут освоены до 2022 года.
Ранее появилась информация, что в Батайске рассматривается вопрос о строительстве школы, которая сможет вместить 1340 учеников. В этом же городе сейчас строят школу на 600 мест.
До этого в Ростове-на-Дону завершилось строительство детского сада на улице Шаповалова, который рассчитан на 120 мест. Сейчас идет оформление документов для передачи его балансодержателю.
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