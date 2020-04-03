Несколько поездов дальнего следования отменили из-за COVID-19 в Ростове

Ранее в Ростовской области на период самоизоляции отменили более 20 электричек, большую часть на направлении Ростов — Таганрог. Кроме того, из аэропорта Платов отменили практически все рейсы в Москву, улететь теперь можно только двумя вечерними рейсами.