Несколько поездов дальнего следования отменили из-за COVID-19 в Ростове

Posted 3 апреля 2020, 12:54
Published 3 апреля 2020, 12:54
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Поезд № 640/80 Ростов-на-Дону — Кавказская — Адлер не будет ходить из Ростова 4, 11, 18, 25 апреля, из Адлера 5, 12, 19, 26 апреля.
Также отменили поезд № 213/214 Саратов — Ростов-на-Дону из Саратова с 8 апреля по 24 мая (кроме 16 мая), из Ростова-на-Дону –с 9 апреля по 25 мая (кроме 17 мая).
Всего же в России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили более 50 поездов.
Ранее в Ростовской области на период самоизоляции отменили более 20 электричек, большую часть на направлении Ростов — Таганрог. Кроме того, из аэропорта Платов отменили практически все рейсы в Москву, улететь теперь можно только двумя вечерними рейсами.