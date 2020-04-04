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Posted 4 апреля 2020, 14:50

Published 4 апреля 2020, 14:50

Modified 1 октября, 13:39

Updated 1 октября, 13:39

Коронавирус заподозрили у пяти жителей Ростовской области

4 апреля 2020, 14:50
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области пять человек проверяют на наличие коронавируса, сообщили в правительстве региона.

За минувшие сутки случаев заболевания выявлено не было. Однако в лаборатории в Новосибирске проверят анализы пяти человек из Ростовской области.

«Под меднаблюдением находятся 4,4 тысячи человек. Всего им было охвачено свыше восьми тысяч граждан с момента появления коронавируса», — уточнили в правительстве.

Отмечается, что на коронавирус проверили 3,4 тысячи граждан. Ни одного случая заболевания среди них выявлено не было.

В области около тысячи добровольцев ежедневно помогают пожилым людям покупать продукты и лекарства.

Всего в регионе зарегистрированы девять случаев заболевания.

#Общество#Коронавирус#Новости
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