Ростовчане попросили Лиман не публиковать интимные фото

Posted 5 апреля 2020, 07:24
Published 5 апреля 2020, 07:24
Modified 1 октября, 13:36
Updated 1 октября, 13:36
Лиман опубликовала фото, на котором она сидит на стуле без трусов. Рядом на столе видно бутылку вина.
«Раньше мне запрещали ходить в школу в короткой юбке. Теперь хожу, как хочу и в чем хочу. Никто не может мне этого запретить», — написала девушка.
Однако не всем понравилась подобная публикация. «Фото красивое, но ты вроде умная девушка. У тебя же молодежь тоже в подписчиках есть, какой пример подаешь? Вина бутылка, без белья нижнего. Дети сейчас дистанционно учатся, мера вынужденная. И так ситуация не супер. Убери хотя бы хештеги про школу, не позорься», — прозвучало в комментариях.
Лиман ответила, что за детьми должны следить родители.
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