Ростовчане попросили Лиман не публиковать интимные фото

Однако не всем понравилась подобная публикация. «Фото красивое, но ты вроде умная девушка. У тебя же молодежь тоже в подписчиках есть, какой пример подаешь? Вина бутылка, без белья нижнего. Дети сейчас дистанционно учатся, мера вынужденная. И так ситуация не супер. Убери хотя бы хештеги про школу, не позорься», — прозвучало в комментариях.