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Posted 5 апреля 2020, 07:24

Published 5 апреля 2020, 07:24

Modified 1 октября, 13:36

Updated 1 октября, 13:36

Ростовчане попросили Лиман не публиковать интимные фото

5 апреля 2020, 07:24
Подписчики модели Марии Лиман из Ростова-на-Дону раскритиковали ее за интимные фотографии, говорится на странице девушки в Instagram.

Лиман опубликовала фото, на котором она сидит на стуле без трусов. Рядом на столе видно бутылку вина.

«Раньше мне запрещали ходить в школу в короткой юбке. Теперь хожу, как хочу и в чем хочу. Никто не может мне этого запретить», — написала девушка.

Однако не всем понравилась подобная публикация. «Фото красивое, но ты вроде умная девушка. У тебя же молодежь тоже в подписчиках есть, какой пример подаешь? Вина бутылка, без белья нижнего. Дети сейчас дистанционно учатся, мера вынужденная. И так ситуация не супер. Убери хотя бы хештеги про школу, не позорься», — прозвучало в комментариях.

Лиман ответила, что за детьми должны следить родители.

#Общество#Новости
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