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Posted 6 апреля 2020, 18:22

Published 6 апреля 2020, 18:22

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

Инвалиду в Батайске отказали в бесплатной выдаче лекарств

6 апреля 2020, 18:22
В Батайске страдающего одной из клинических форм ишемической болезни сердца инвалида лишили бесплатного обеспечения лекарствами, сообщила прокуратура Ростовской области.

Инвалид обратился в больницу, чтобы ему выписали рецепт на бесплатное получение необходимого лекарства. «Однако сотрудники медицинского учреждения его обращение проигнорировали, ответ он так и не получил, рецепт выписан не был», — сказано в сообщении прокуратуры.

В итоге мужчине пришлось покупать дорогостоящий препарат за свои деньги.

После обращения в прокуратуру виновных лиц привлекли к ответственности, а мужчине вернули потраченные им деньги.

Ранее прокуратура помогла ветерану ВОВ добиться пенсии, в которой ему отказывали пять лет.

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