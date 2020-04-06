Инвалиду в Батайске отказали в бесплатной выдаче лекарств

Инвалид обратился в больницу, чтобы ему выписали рецепт на бесплатное получение необходимого лекарства. «Однако сотрудники медицинского учреждения его обращение проигнорировали, ответ он так и не получил, рецепт выписан не был», — сказано в сообщении прокуратуры.