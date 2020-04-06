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Краснокнижные тюльпаны в Ростовской области оказались в опасности из-за сухой весны

6 апреля 2020, 12:02
Фото: Ростовский биосферный заповедник / rgpbz.ru
Сухая весна в Ростовской области привела к измельчанию краснокнижных тюльпанов Биберштейна, сообщила пресс-служба Ростовского биосферного заповедника.

«Степь выглядит серой, унылой, зелени совсем мало, цветущие первоцветы низкие и мелкие. Все это из-за нехватки солнечных дней, почвенной влаги и продолжающихся периодически морозов», — говорится в сообщении.

Тюльпаны Шренке и Биберштейна, полюбоваться на цветение которых приезжают толпы туристов, этой весной низкорослые. Единичные всходы и небольшие группы тюльпанов встречаются на полянках, чуть крупнее цветы в оврагах, где больше влаги и меньше ветра.

Кроме того, из-за бесснежной зимы на территории заповедника обмельчало озеро Маныч-Гудило.

Тюльпан Биберштейна, занесенный в Красную книгу Ростовской области, цветет одним поникающим желтым бутоном, который широко раскрывается в солнечную погоду. В ночное время суток и в пасмурные дни его лепестки плотно сжимаются. Растение ежегодно меняет материнскую луковицу, благодаря чему осваивает новые места.

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