Краснокнижные тюльпаны в Ростовской области оказались в опасности из-за сухой весны

Тюльпаны Шренке и Биберштейна, полюбоваться на цветение которых приезжают толпы туристов, этой весной низкорослые. Единичные всходы и небольшие группы тюльпанов встречаются на полянках, чуть крупнее цветы в оврагах, где больше влаги и меньше ветра.