Краснокнижные тюльпаны в Ростовской области оказались в опасности из-за сухой весны

«Степь выглядит серой, унылой, зелени совсем мало, цветущие первоцветы низкие и мелкие. Все это из-за нехватки солнечных дней, почвенной влаги и продолжающихся периодически морозов», — говорится в сообщении.
Тюльпаны Шренке и Биберштейна, полюбоваться на цветение которых приезжают толпы туристов, этой весной низкорослые. Единичные всходы и небольшие группы тюльпанов встречаются на полянках, чуть крупнее цветы в оврагах, где больше влаги и меньше ветра.
Тюльпан Биберштейна, занесенный в Красную книгу Ростовской области, цветет одним поникающим желтым бутоном, который широко раскрывается в солнечную погоду. В ночное время суток и в пасмурные дни его лепестки плотно сжимаются. Растение ежегодно меняет материнскую луковицу, благодаря чему осваивает новые места.