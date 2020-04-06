Рабочую группу по выявлению случаев геноцида во времена ВОВ создали в Ростове

Рабочая группа из представителей поисковых отрядов, правоохранительных органов, историков обрабатывают большое количество документов. Всего предстоит изучить 30 тысяч документов, из которых можно установить новые факты преступлений нацистов против мирного населения региона.
К 25 апреля рабочая группа предоставит итоги проделанной работы, после чего возбудят уголовное дело по статье за геноцид.
О создании рабочей группы стало известно в ходе совещания с губернатором Ростовской области Василием Голубевым по теме подготовки к празднованию 75-летия Победы. Совещание проходи в режиме онлайн.