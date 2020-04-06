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Рабочую группу по выявлению случаев геноцида во времена ВОВ создали в Ростове

6 апреля 2020, 11:16
Фото: mil.ru
В Ростовской области создали рабочую группу для выявления совершенных нацистами преступлений во время Великой Отечественной войны, сообщил замгубернатора Вадим Артемов.

Рабочая группа из представителей поисковых отрядов, правоохранительных органов, историков обрабатывают большое количество документов. Всего предстоит изучить 30 тысяч документов, из которых можно установить новые факты преступлений нацистов против мирного населения региона.

К 25 апреля рабочая группа предоставит итоги проделанной работы, после чего возбудят уголовное дело по статье за геноцид.

О создании рабочей группы стало известно в ходе совещания с губернатором Ростовской области Василием Голубевым по теме подготовки к празднованию 75-летия Победы. Совещание проходи в режиме онлайн.

Ранее стало известно, что в Ростове отремонтируют более сотни памятников и захоронений.

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