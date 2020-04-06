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Ростовчане начали выбрасывать мусор из окна во время карантина

6 апреля 2020, 10:13
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону некоторые местные жители во время режима обязательной самоизоляции выбрасывают мусор из окна, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Один из местных жителей разместил видео, на котором парень выбрасывает большой пакет с мусором из окна на верхнем этаже дома. Он не долетел до контейнеров и упал на дорогу.

«Видео о том, как не надо выбрасывать мусор, находясь на самоизоляции. Через некоторое время все отходы убрали», — написал автор публикации.

Пользователи в комментариях раскритиковали поступок ростовчанина.

Добавим, что сейчас в регионе зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом. Пациенты находятся на лечении в медицинских учреждениях.

За последние сутки в области не выявили ни одного случая.

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