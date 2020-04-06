Ростовчане начали выбрасывать мусор из окна во время карантина

Один из местных жителей разместил видео, на котором парень выбрасывает большой пакет с мусором из окна на верхнем этаже дома. Он не долетел до контейнеров и упал на дорогу.
«Видео о том, как не надо выбрасывать мусор, находясь на самоизоляции. Через некоторое время все отходы убрали», — написал автор публикации.
Пользователи в комментариях раскритиковали поступок ростовчанина.
Добавим, что сейчас в регионе зарегистрировано девять случаев заболевания коронавирусом. Пациенты находятся на лечении в медицинских учреждениях.
За последние сутки в области не выявили ни одного случая.