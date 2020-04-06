В Ростове не будут запрещать выходить из дворов и подъездов

Как отметили в пресс-службе, власти региона не планируют применять ограничения на выход из подъездов и дворов в качестве следующего этапа в борьбе с нарушениями режима самоизоляции.
Напомним, в центре Ростова начали устанавливать ограждения на пешеходных зонах. Заборы установили для обеспечения контрольно-ограничительных мер в городе, позже на этих местах создадут посты контроля по выявлению нарушивших самоизоляцию.
Ранее в Ростове по распоряжению главы администрации Алексея Логвиненко провели рейд для контроля соблюдения режима самоизоляции. В ходе рейда сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора выявили более 30 нарушителей.