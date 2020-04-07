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Более 46 млн руб потратят на ремонт дороги в Новошахтинске

7 апреля 2020, 12:45
Фото: donland.ru
В Новошахтинске Ростовской области отремонтируют дорогу на улице Молодгвардейцев и потратят на работы 46,1 миллиона рублей, сообщили в правительстве региона.

Работы начались 1 апреля, рабочие отремонтируют участок длиной более 1,6 километра. Также установят пять автопавильонов, 105 дорожных знаков, нанесут дорожную разметку.

На дороге появятся искусственные неровности в районе школы № 14, предусмотрена замена опор уличного освещения. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Эта дорога имеет приоритетное значение для города. На маршруте находятся школа, детский сад, детская художественная школа, поликлиника», — сказано в сообщении.

Ранее в рамках нацпроекта провели реконструкцию межпоселковой трассы. На работы потратили 75,6 миллиона рублей.

В текущем году в регионе отремонтируют более 180 дорог, всего потратят 8,2 миллиарда рублей.

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