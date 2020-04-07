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Что делать жительницам Ростовской области, забеременевшим на самоизоляции

7 апреля 2020, 06:00
Фото: МЦ «Эксперт»
Врач-генетик высшей категории, заведующий лабораторией медицинской генетики медицинского диагностического центра «Эксперт» Роман Шокарев.

На сегодняшний момент есть некоторая путаница с тем, кому можно выходить из дома и получать медицинскую помощь. Поэтому хочу обратить внимание на правильное отношение к здоровью в режиме самоизоляции, особенно это касается беременных женщин и только что забеременевших.

Беременность — это самое важное в жизни женщины и всегда сложная ситуация для врачей, потому что она может потенциально нести опасность для жизни пациентки и плода. Учитывая это, необходимо провести ряд обследований, встать на учет.

В данном случае нужно пройти комплекс обследований, которые позволят оценить состояние здоровья женщины и плода: пройти УЗИ и сдать анализы. Это важно на маленьких сроках, потому что беременность может замереть, повлечь за собой огромное количество сложностей, в том числе с плодом.Наш центр оказывает такие услуги.

Вы можете в любое время получить консультацию через колл-центр медицинского центра «Эксперт», также есть возможность проконсультироваться с врачом онлайн и лично (в Новочеркасске и Ростове-на-Дону). Мы предоставляем пациенткам справки о том, что им оказаны необходимые медицинские услуги.

То есть мы документально подтверждаем, что женщинам можно поехать в наш центр, чтобы получить всю необходимую помощь для здоровья малышей и будущих мам.

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