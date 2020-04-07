Что делать жительницам Ростовской области, забеременевшим на самоизоляции

На сегодняшний момент есть некоторая путаница с тем, кому можно выходить из дома и получать медицинскую помощь. Поэтому хочу обратить внимание на правильное отношение к здоровью в режиме самоизоляции, особенно это касается беременных женщин и только что забеременевших.