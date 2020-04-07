rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 апреля 2020, 07:43

Published 7 апреля 2020, 07:43

Modified 17 сентября 2022, 16:57

Updated 17 сентября 2022, 16:57

Еще восемь человек заболели коронавирусом в Ростовской области

7 апреля 2020, 07:43
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области зарегистрировали еще восемь случаев заболевания коронавирусом, сообщает Оперативный штаб.

За минувшие сутки в России зарегистрировали более 1154 случаев заболевания в 43 регионах. При этом выздоровели почти 500 пациентов, однако 11 граждан скончались.

В Ростовской области заболели еще восемь местных жителей. Всего в регионе зарегистрировано уже 17 случаев заражения коронавирусом.

О состоянии пациентов на данный момент информации нет. Добавим, что лаборатория в Ростове стала референс-центром и позволяет проводить повторные тестирования на коронавирус. Ранее это можно было делать только в Москве и Новосибирске.

Также известно, что в Ростове из-за ситуации с коронавирусом не будут отменять парад Победы и шествие Бессмертного полка.

Материалы по теме
Коронавирус заподозрили еще у восьми жителей Ростовской областиВ Ростовской области не будут останавливать посевную из-за коронавирусаОбрабатывать подъезды из-за коронавируса не успевают управляющие компании Ростова
#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика