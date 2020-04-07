Еще восемь человек заболели коронавирусом в Ростовской области

Posted 7 апреля 2020, 07:43
Published 7 апреля 2020, 07:43
Modified 17 сентября 2022, 16:57
Updated 17 сентября 2022, 16:57
За минувшие сутки в России зарегистрировали более 1154 случаев заболевания в 43 регионах. При этом выздоровели почти 500 пациентов, однако 11 граждан скончались.
В Ростовской области заболели еще восемь местных жителей. Всего в регионе зарегистрировано уже 17 случаев заражения коронавирусом.
О состоянии пациентов на данный момент информации нет. Добавим, что лаборатория в Ростове стала референс-центром и позволяет проводить повторные тестирования на коронавирус. Ранее это можно было делать только в Москве и Новосибирске.
Также известно, что в Ростове из-за ситуации с коронавирусом не будут отменять парад Победы и шествие Бессмертного полка.