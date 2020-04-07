«Маасдам» и слезы: с чем сталкиваются волонтеры в Ростове в период коронавируса

«Отменены все тренировки, но чтобы быть полезными, мы записались в добровольческую организацию и участвуем в этих событиях. Закупаем продукты, лекарства и развозим. В день мы обрабатываем от 10 до 15 заявок. Есть люди, которые встать с постели не могут, с инсультом и облученные химиотерапией… Просят не уезжать, так как долго к двери подходят. Часто со слезами на глазах благодарят, что о них не забыли. То они ревут, то девочки (спортсменки) ревут», — рассказывает Федосеев.