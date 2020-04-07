«Маасдам» и слезы: с чем сталкиваются волонтеры в Ростове в период коронавируса

Что чаще всего «заказывают» люди и с какими трудностями сталкиваются волонтеры, узнал корреспондент RostovGazeta.
«Маасдам» с большими дырками
В волонтерском Штабе помощи пожилым и маломобильным людям трудится 18-летний будущий политолог Андрей Собиев. Молодой человек каждый день обрабатывает заявки от пенсионеров и сам выезжает по адресам. Перед каждым выездом волонтерам измеряют температуру, им выдают маски, перчатки, антисептики. В дом к пенсионерам они не заходят — опасно, оставляют приобретенные товары под дверью.
«Чаще всего нас просят купить продукты: молоко, кефир, масло и различные крупы. Пожилые люди, все волонтеры уже все об этом знают, кушают только отрубной хлеб. Удивил один звонок — бабуля просила купить ей сыр „Маасдам“, в котором „дырочек больше, потому что, там, где меньше — невкусно“. Пришлось искать. Некоторые люди не понимают, что мы привозим продукты первой необходимости и заказывают печенье, пряники или что-то более изощренное. К примеру, как-то мы искали по всему городу для пенсионера редиску и помидоры квашенные», — рассказывает Андрей.
На днях молодому человеку пришла заявка на оплату услуг ЖКХ. Когда Андрей приехал по адресу, выяснилось, что сумма к оплате за газ составляла всего 15 рублей. Парень сам заплатил по счету пенсионерки и уехал.
«Безусловно, люди разные. Бывают те, которым ничего не нравится, делают возвраты продуктов даже… Или, например, человек делает заявку, мы приезжаем, выясняется, что уже ему все купили родственники, и им ничего не нужно. Бывают и те, кто записывают благодарность на видео для нас», — говорит Андрей.
По словам собеседника, в ближайшее время волонтеры, возможно, начнут помогать детям с ограниченными возможностями.
«Главврач одной из больниц сказал мне, что семьям, где воспитываются дети-инвалиды, тоже нужна помощь. С этой недели начнем заниматься и этой категорией», — делится волонтер.
Заново читать
Волонтеру Яне Романовой поступил вызов в частный сектор в Александровку. Приехав в старенький дом, девушка обнаружила одинокого 58-летнего беспомощного инвалида. Его зовут Сергей Ковалев, у него есть только сын, но он, со слов самого мужчины, является «запойным алкоголиком».
«У Сергея диабет, отняли одну ногу. На второй ноге начинается гангрена. У хирурга мужчина был давно. Ванны и туалета в доме нет. Он редко выходит на улицу, так как не может преодолеть лестницу. Из-за инсульта мужчина частично потерял память, сейчас я учу его заново читать и писать», — рассказывает Яна.
Для Сергея сразу же организовали подвоз горячего питания. Яна объединила своих друзей, чтобы помочь инвалиду.
«Мы построим у него пандус. Если есть желающие помочь нам — будем очень рады», — говорит она.
История одинокого инвалида «дошла» до организации «Волонтеры-медики». Аксана Джамалудинова — 21-летняя студентка, будущий врач, сейчас она активно занимается волонтерством. Девушка позвонила Ковалеву, узнала, какие еще ему нужны лекарства и продукты. Она потратила около двух тысяч рублей и сама привезла мужчине все необходимое.
«Я уснуть не могла, когда узнала про Сергея. Будем теперь восстанавливать его речь… Вообще сейчас очень много желающих помочь нам, стать волонтером. Увеличилось и число заявок. В день одна я обрабатываю около десяти заявок», — рассказывает Джамалудинова.
Плачут вместе с пенсионерами
К волонтерскому движению присоединилась и женская баскетбольная команда «Ростов-Дон-ЮФУ». Вместе с главным тренером Дмитрием Федосеевым спортсменки «исполняют» заявки пенсионеров на своем клубном автобусе.
«Отменены все тренировки, но чтобы быть полезными, мы записались в добровольческую организацию и участвуем в этих событиях. Закупаем продукты, лекарства и развозим. В день мы обрабатываем от 10 до 15 заявок. Есть люди, которые встать с постели не могут, с инсультом и облученные химиотерапией… Просят не уезжать, так как долго к двери подходят. Часто со слезами на глазах благодарят, что о них не забыли. То они ревут, то девочки (спортсменки) ревут», — рассказывает Федосеев.
Удручает тренера, что многие пенсионеры вынуждены жить на 350 рублей в неделю.
«Делают заказы в основном от 350 до 500 рублей, к примеру. Мы перезваниваем из магазина, говорим итоговую сумму, часто приходится ждать долго у кассы, потому что для некоторых эта сумма очень значительна. Был звонок, нужно было приобрести памперсы для лежачей больной, хлеб и две консервы. Всего на сумму 950 рублей, и вдруг сиделка говорит нам по телефону, что денег таких у пенсионерки нету», — делится тренер.
Федосеев также добавил, что сделал два заказа «за свой счет» на 1500 тысячи рублей, пока деньги эти ему не вернули.
Как стать волонтером
Первый штаб помощи пожилым и маломобильным людям в Ростовской области открыл региональный ОНФ на базе Ростовского государственного медицинского университета. Сейчас штаб работает на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта и координирует работу всех волонтеров по региону. Всего с 20 марта по 6 апреля волонтерами обработано более 800 заявок. Штаб взаимодействует с министерством труда и социальной защиты Ростовской области, комитетом по молодежной политике. В штабе работают активисты ОНФ, волонтёры-медики, «Донволонтер», а также баскетбольная команда Южного федерального университета.
Волонтёрский штаб отрабатывает заявки с единой горячей линии ОНФ 8 (800) 200-34-11. Волонтеры получают бейджи, они передвигаются по городу на общественном транспорте бесплатно, недавно им выделили три правительственных автомобиля.
«На сегодняшний день в базе «мывместе2020» зарегистрированы 1154 человека — это волонтеры, которые готовы работать по всей Ростовской области. Но сейчас не все, конечно, задействованы. Пока успеваем все отрабатывать заявки. Люди находятся в резерве.
Чтобы стать волонтером, нужно зарегистрироваться на портале мывместе2020.рф, пройти на сайте онлайн-обучение и сдать тест. После этого волонтер получает сертификат и может приступать к работе.
Кроме волонтерской помощи, в рамках акции #МЫВМЕСТЕ2020 около 40 тысяч пожилых и одиноких людей старше 65 лет получат бесплатно продуктовые наборы. С 13 апреля объединенный добровольческий штаб Общероссийского народного фронта, «Волонтеров-медиков» и комитета по молодежной политике начнут адресно доставлять эти наборы заявителям.