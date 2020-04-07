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Мишустин сообщил о разработке новых мер поддержки для граждан и бизнеса

7 апреля 2020, 15:52
Фото: kremlin.ru
В правительстве подготавливают очередной пакет мер, чтобы поддержать предпринимателей и население. Об этом Михаил Мишустин рассказал на встрече с членами партии «Справедливая Россия».

В настоящее время неизвестно, о каких конкретно мерах идет речь, но очевидно, что в правительстве осознают, что то, что делается сегодня, недостаточно. «Апрельские выходные» нанесут мощный удар по бизнесу и то, как быстро экономика сможет оправиться от шока, зависит от оперативных действий властей. Любое простудное заболевание, и коронавирус не исключение, представляет опасность не само по себе, а теми осложнениями, которые может вызвать. При этом экономические последствия придется «лечить» не менее серьезно, чем пневмонию.

Как считают авторы "Мейстера", единственный оптимистичный момент в сложившейся ситуации – объем российских резервов. Их объемов должно хватить и для того, чтобы переждать «черные дни», и для того, чтобы в самые короткие сроки вновь дать старт экономическому развитию, когда эпидемиологическая ситуация гормализуется, полагают они.

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