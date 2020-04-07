Мишустин сообщил о разработке новых мер поддержки для граждан и бизнеса

В настоящее время неизвестно, о каких конкретно мерах идет речь, но очевидно, что в правительстве осознают, что то, что делается сегодня, недостаточно. «Апрельские выходные» нанесут мощный удар по бизнесу и то, как быстро экономика сможет оправиться от шока, зависит от оперативных действий властей. Любое простудное заболевание, и коронавирус не исключение, представляет опасность не само по себе, а теми осложнениями, которые может вызвать. При этом экономические последствия придется «лечить» не менее серьезно, чем пневмонию.