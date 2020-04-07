Посылки из попавшего в ДТП в Ростове автомобиля «Почты России» отправят в срок

Авария произошла днем в понедельник на улице Менжинского, в служебный автомобиль «Почты России» на большой скорости врезалась Audi А5. Удар был такой силы, что иномарку выбросило на обочину, где она врезалась в столб.
«УФПС Ростовской области сообщает, что по предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал. Почтовые отправления и посылки находятся в сохранности. Инцидент не отразится на обслуживании клиентов. Для оперативной доставки отправлений на маршрут был выведен дополнительный автотранспорт. Все находящиеся на борту отправления будут доставлены адресатам в срок», — прокомментировали происшествие в ведомстве.
Отдельно отмечается, что перед выходом на маршрут проверяют техническое состояние автомобилей и проводят медицинское освидетельствование водителей, попавшая в ДТП машина была исправна.