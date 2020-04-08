Банк «Центр-инвест» изучает образ начинающего бизнесмена в южных регионах России

В задачу проекта входит формирование портрета нового поколения бизнесменов, которые находятся в начале своего пути.
Речь идет о людях, лишь недавно начавших показывать успехи в бизнесе. Результаты исследования-2020 сравнят и итогами аналогичного проекта 2017 и 2019 годов. Авторы проекта покажут галерею успешных молодых предпринимателей на Юге России.
В Российской Федерации количество людей, стремящихся открыть собственное дело остается на невысоком уровне. В прошлом году аналитический центр НАФИ по заказу Министерства экономики провел опрос. Выяснилось, что бизнесменами хотят стать только 29% россиян. 67% респондентов к этому не стремятся. Такие данные сопоставимы с опросом Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его исследование показало, что в России желают иметь свой бизнес 25% жителей. 63% опрошенных заявили, что им это не интересно. Исследования показывают, что чем больше возраст людей, тем меньше у них желания открывать свое дело. А вот среди лиц от 18 до 35 лет предпринимателями хотят стать порядка 50% респондентов.
По словам заместителя начальника Управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест» Марии Христолюбовой, новое поколение бизнесменов являются ресурсом для развития экономики государства. В рамках проекта «Образ молодого предпринимателя» удастся изучить ключевые особенности молодых собственников бизнеса. Речь идет о трендах, которые те задают, а также проектах, коими они меняют окружающий мир. Особое внимание уделят интересам начинающих предпринимателей.
Банк «Центр-инвест» не первый год сотрудничает со стартапами и бизнес-проектами студентов. Последним организация предоставляет бесплатное обучение, льготное кредитования и помощь наставников через собственный Акселератор. Данная работа позволила более 1000 новым предпринимателям открыть свое дело на Юге России, подчеркнула Мария Христолюбова.
В ходе проекта будет проведено анкетирование не менее 300 молодых бизнесменов в возрасте до 35 лет. Участников отберут в Ростовской области и Краснодарском крае.
Генеральный директор аналитического центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов рассказал, что после первого знакомства с новым поколением бизнесменов можно сделать вывод об их желании самореализации. Это стремление превышает даже материальную составляющую. Начинающие предприниматели в основном начинают с работы в сфере услуг. Они комфортно ощущаются себя в цифровой среде, предъявляя постоянный запрос на образование и развитие.
Чтобы принять участие в проекте «Образ молодого предпринимателя», соискатель должен быть не старше 35 лет и иметь существенный потенциал для роста. Его бизнес должен работать не менее трех лет и приносить стабильный доход. Также претенденту нужно иметь любую форму собственности, которая напрямую связана с ведением коммерческой деятельности. Направление бизнеса не важно. Однако приоритет отдается отраслям, которые связаны с созданием (особенно с использованием уникальных или редких технологий) цифровых и медицинских технологий и сельским хозяйством. Участников отбирают и расставляют в произвольном порядке.