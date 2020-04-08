Банк «Центр-инвест» изучает образ начинающего бизнесмена в южных регионах России

В Российской Федерации количество людей, стремящихся открыть собственное дело остается на невысоком уровне. В прошлом году аналитический центр НАФИ по заказу Министерства экономики провел опрос. Выяснилось, что бизнесменами хотят стать только 29% россиян. 67% респондентов к этому не стремятся. Такие данные сопоставимы с опросом Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его исследование показало, что в России желают иметь свой бизнес 25% жителей. 63% опрошенных заявили, что им это не интересно. Исследования показывают, что чем больше возраст людей, тем меньше у них желания открывать свое дело. А вот среди лиц от 18 до 35 лет предпринимателями хотят стать порядка 50% респондентов.