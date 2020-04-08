Еще в одном городе Ростовской области обнаружили коронавирус

За последние сутки были подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом, сейчас в регионе числится 21 заболевший. Новые случаи выявили в Ростове и Новочеркасске. Отметим, что до этого в Новочеркасске подобных диагнозов поставлено не было.
«Возраст заболевших от 30 до 50 лет. Есть завозные случаи заболевания и контактные», — отметили в пресс-центре.
Отмечается, что все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, аппараты ИВЛ не потребовались. Добавим, что ранее случаи заболевания выявили в Ростове, Аксае, Семикаракорске, слободе Кашары, Новошахтинске.
Под медицинским наблюдением сейчас находятся почти три тысячи человек.