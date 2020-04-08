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Еще в одном городе Ростовской области обнаружили коронавирус

8 апреля 2020, 09:15
Фото: donland.ru
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусом в среду выявили в Новочеркасске и Ростове, сообщали в Региональном пресс-центре по информированию населения Ростовской области о ситуации по новой коронавирусной инфекции.

За последние сутки были подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом, сейчас в регионе числится 21 заболевший. Новые случаи выявили в Ростове и Новочеркасске. Отметим, что до этого в Новочеркасске подобных диагнозов поставлено не было.

«Возраст заболевших от 30 до 50 лет. Есть завозные случаи заболевания и контактные», — отметили в пресс-центре.

Отмечается, что все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, аппараты ИВЛ не потребовались. Добавим, что ранее случаи заболевания выявили в Ростове, Аксае, Семикаракорске, слободе Кашары, Новошахтинске.

Под медицинским наблюдением сейчас находятся почти три тысячи человек.

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