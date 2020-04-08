Еще в одном городе Ростовской области обнаружили коронавирус

За последние сутки были подтверждены четыре случая заболевания коронавирусом, сейчас в регионе числится 21 заболевший. Новые случаи выявили в Ростове и Новочеркасске. Отметим, что до этого в Новочеркасске подобных диагнозов поставлено не было.