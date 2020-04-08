«Ростелеком» запустил сервис «Мобильный доктор» в Ростовской области

Главный врач МБУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области Сергей Найденов добавил, что в текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуации новый сервис «Мобильный доктор» поможет оказывать врачебную помощь жителям удаленных районов, а также координировать работу медиков. Он добавил, что в компании «Ростелеком» очень быстро отреагировали на ситуацию в регионе и оснастили больницу необходимыми планшетами. Теперь у всех них есть постоянный доступ к «Мобильному доктору». Также врачи могут пользоваться им с личных смартфонов. Найденов подчеркнул, что новый сервис позволяет увеличить число приема больных, а также уменьшить риски заражения коронавирусом.