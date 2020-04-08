«Ростелеком» запустил сервис «Мобильный доктор» в Ростовской области

Система функционирует на базе МБУЗ «Центральная районная больница».
Так, все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) оснастили автоматизированными рабочими местами, которые имеют планшетные компьютеры и мобильную связь для оперативного реагирования. Теперь население в селах может получить профессиональную врачебную помощь, а медики — оперативно связываться между собой по профессиональным вопросам. Вся связь строится на базе единого цифрового комплекса.
Фельдшер ФАП, который приезжает на вызов, имеет при себе планшет, благодаря которому может связаться с врачом в больнице. Врач, в свою очередь, дает рекомендации по оказанию помощи. Также в поликлинике врачи могут обрабатывать амбулаторные посещения, вызовы на дом, и оформлять документы для пациента удаленно.
Главный врач МБУЗ «Центральная районная больница» Волгодонского района Ростовской области Сергей Найденов добавил, что в текущей неблагоприятной эпидемиологической ситуации новый сервис «Мобильный доктор» поможет оказывать врачебную помощь жителям удаленных районов, а также координировать работу медиков. Он добавил, что в компании «Ростелеком» очень быстро отреагировали на ситуацию в регионе и оснастили больницу необходимыми планшетами. Теперь у всех них есть постоянный доступ к «Мобильному доктору». Также врачи могут пользоваться им с личных смартфонов. Найденов подчеркнул, что новый сервис позволяет увеличить число приема больных, а также уменьшить риски заражения коронавирусом.
Сегодня сервис «Мобильный доктор» позволяет значительно расширить обязанности врачей. Первые пациенты уже получили консультации. Платформа синхронизируется с Единой государственной информационной системой здравоохранения. Так, врач оперативно может получить доступ к электронной медкарте пациента, его обращениям к медикам, длительностям и периодам заболевания, его диагнозам, а также именам врачей, которые его лечили.
Директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов подчеркнул, что представленный сервис оказался для Волгодонского района как нельзя актуальным. Все разработки компании «Ростелеком», подчеркнул он, направлены на обеспечения безопасности и комфортной жизни россиян.
Ключевая особенность «Мобильного доктора» — это его соответствие всем требованиям законодательства России. Обмен данными и доступ производится по специальному шифрованному каналу связи на сеттифицатах ФСБ России. Централизованное управление функциями безопасности всех устройств (Mobile Device Management) также функционирует на базе сертифицированных ФСТЭК РФ каналам защиты передачи данных.