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Шетлендский пони родился в зоопарке Ростова

8 апреля 2020, 10:02
Фото: vk.com/rostzoo
В Ростове-на-Дону в зоопарке родился детеныш шетлендского пони, сообщила пресс-служба зоосада.

«В конце марта у пары пони Пегаса и Юноны родился малыш. В этом году животные, рожденные в зоопарке, получают имена на букву „В“. Мальчика назвали Вилли», — сказано в сообщении.

Шетлендский пони отличается небольшим размером, неприхотливостью и выносливостью. Порода сформировалась на севере Скандинавии на каменистых, бедных растительностью и пищей островах, которые насквозь пронизывают холодные атлантические ветры, поэтому у этого вида пони лохматая шерсть и пушистая грива.

Также в самый последний день марта в зоопарке родились патагонские мары. Родители малышей прибыли в Ростов из Новосибирского зоопарка.

Напомним, в настоящее время Ростовский зоопарк закрыт для посетителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

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