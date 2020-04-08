Шетлендский пони родился в зоопарке Ростова

«В конце марта у пары пони Пегаса и Юноны родился малыш. В этом году животные, рожденные в зоопарке, получают имена на букву „В“. Мальчика назвали Вилли», — сказано в сообщении.
Шетлендский пони отличается небольшим размером, неприхотливостью и выносливостью. Порода сформировалась на севере Скандинавии на каменистых, бедных растительностью и пищей островах, которые насквозь пронизывают холодные атлантические ветры, поэтому у этого вида пони лохматая шерсть и пушистая грива.
Также в самый последний день марта в зоопарке родились патагонские мары. Родители малышей прибыли в Ростов из Новосибирского зоопарка.
Напомним, в настоящее время Ростовский зоопарк закрыт для посетителей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.