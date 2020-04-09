Донской депутат заявил, что коронавируса не существует, потому что его нет в Беларуси

«Сегодня происходит политический вирус, по-другому я не назову», — сообщил Козаев на заседании Законодательного собрания в четверг. По словам депутата, раньше он говорил, что мы находимся в руках оккупантов, а сегодня на улице происходят картины, которые накануне все смотрели в фильмах. «Люди в погонах останавливают обычных прохожих и проверяют, куда они идут, зачем и так далее. Это неправильно. Если бы этот вирус действительно был, тогда он бы был и в Белоруссии», — считает спикер.
Он отметил, что законы принимают «сверху» поэтапно, все началось с Москвы. «Раньше министр здравоохранения выступала, что у нас этого вируса [практически] нет, только одна заболевшая. Но она бегает, спортом занимается. Сегодня если человек заражен обычной болезнью, то скажут, что вирус. Я бы хотел, чтобы не поднимали панику и быстрее закончили это безобразие. Чтобы народ занимался своими обычными делами», — заключил Козаев. Спикер отметил, что сейчас людей закрывают по домам и не дают работать. Он рассказал, что люди захотят в магазины группами и берут продукты, просто потому что «хотят кушать». «Это не только здесь, но и по всей стране будет. Так что я считаю, что хватит издеваться над народом», — добавил депутат.
В Ростовской области действует режим самоизоляции, при котором жители могут передвигаться по городу при острой необходимости, в том числе для помощи пожилым людям и выноса мусора. Ряд организаций, таких как фитнес-центры, спа и бани, закрыты.