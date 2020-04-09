Донской депутат заявил, что коронавируса не существует, потому что его нет в Беларуси

Он отметил, что законы принимают «сверху» поэтапно, все началось с Москвы. «Раньше министр здравоохранения выступала, что у нас этого вируса [практически] нет, только одна заболевшая. Но она бегает, спортом занимается. Сегодня если человек заражен обычной болезнью, то скажут, что вирус. Я бы хотел, чтобы не поднимали панику и быстрее закончили это безобразие. Чтобы народ занимался своими обычными делами», — заключил Козаев. Спикер отметил, что сейчас людей закрывают по домам и не дают работать. Он рассказал, что люди захотят в магазины группами и берут продукты, просто потому что «хотят кушать». «Это не только здесь, но и по всей стране будет. Так что я считаю, что хватит издеваться над народом», — добавил депутат.