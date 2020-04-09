Двоих заболевших коронавирусом вылечили в Ростовской области

Так, медики вылечили девушку, которая стала «нулевым» пациентом в регионе. В конце марта она прилетела из Таиланда и почувствовала себя плохо, после чего ее госпитализировали.
Стало известно, что ростовчанку вылечили и подготовили к выписке. Подробностей и о втором излечившемся на данный момент нет.
Однако за последние сутки в области заболели еще три человека, теперь официально зарегистрировано 24 случая заражения COVID-19 в регионе. Под медицинским наблюдением находятся 2683 человека.
Отмечается, что проверка на коронавирус коснулась 6,2 тысячи человек. Ранее были названы города региона, в которых заболели люди.