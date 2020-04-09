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Двоих заболевших коронавирусом вылечили в Ростовской области

9 апреля 2020, 08:01
Фото: pexels.com
В Ростовской области удалось вылечить двух человек, которые заразились коронавирусной инфекцией, сообщили в правительстве региона.

Так, медики вылечили девушку, которая стала «нулевым» пациентом в регионе. В конце марта она прилетела из Таиланда и почувствовала себя плохо, после чего ее госпитализировали.

Стало известно, что ростовчанку вылечили и подготовили к выписке. Подробностей и о втором излечившемся на данный момент нет.

Однако за последние сутки в области заболели еще три человека, теперь официально зарегистрировано 24 случая заражения COVID-19 в регионе. Под медицинским наблюдением находятся 2683 человека.

Отмечается, что проверка на коронавирус коснулась 6,2 тысячи человек. Ранее были названы города региона, в которых заболели люди.

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