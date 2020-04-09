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В Ростове в период самоизоляции начали работы по озеленению

9 апреля 2020, 07:46
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону приступили к подготовительным мероприятиям по цветочному оформлению территории, сообщила городская администрация.

«В настоящее время подрядные организации приступили к подготовке посадочных мест, культивированию и планировке мест под обустройство цветников», — сказано в сообщении.

Весной на клумбах вдоль проезжей части, на круговых развязках, в парках и скверах высадят 905 тысяч цветов-однолетников и более трех тысяч многолетников. Работы по посадке цветов проведут на 197 городских объектах, на которых высадят альтернатеры, газании, цинерарии, пеларгонии, катарантусы, лаванду, овсяницу, мискантус и другие сорта.

Кроме того, город украсят подвесными кашпо с пятью тысячами ампельных растений.

Ранее в Ростовской области начали подготовку к пляжному сезону.

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