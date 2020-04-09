В Ростове в период самоизоляции начали работы по озеленению

Весной на клумбах вдоль проезжей части, на круговых развязках, в парках и скверах высадят 905 тысяч цветов-однолетников и более трех тысяч многолетников. Работы по посадке цветов проведут на 197 городских объектах, на которых высадят альтернатеры, газании, цинерарии, пеларгонии, катарантусы, лаванду, овсяницу, мискантус и другие сорта.