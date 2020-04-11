Число больных коронавирусом в Ростовской области достигло 41

Posted 11 апреля 2020, 09:14
Published 11 апреля 2020, 09:14
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
На данный момент 38 случаев подтверждены в области, диагноз еще троим поставили в Москве. Но они уже находятся в Ростовской области.
На текущий момент удалось вылечить четырех человек. Двое пациентов подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще двоих оценивается, как средней тяжести.
Отмечается, что всего за минувшие сутки подтверждены 9 случаев заболевания. Напомним, что самому пожилому пациенту с коронавирусом в Ростовской области 92 года.
До этого стало известно, что ввели ограничения для водителей, которые хотят попасть в Ростов-на-Дону.