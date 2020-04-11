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Posted 11 апреля 2020, 09:14

Published 11 апреля 2020, 09:14

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Число больных коронавирусом в Ростовской области достигло 41

11 апреля 2020, 09:14
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области зарегистрировали 41 случай заболевания коронавирусом, в том числе троим поставили диагноз в Москве, проинформировали в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

На данный момент 38 случаев подтверждены в области, диагноз еще троим поставили в Москве. Но они уже находятся в Ростовской области.

На текущий момент удалось вылечить четырех человек. Двое пациентов подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще двоих оценивается, как средней тяжести.

Отмечается, что всего за минувшие сутки подтверждены 9 случаев заболевания. Напомним, что самому пожилому пациенту с коронавирусом в Ростовской области 92 года.

До этого стало известно, что ввели ограничения для водителей, которые хотят попасть в Ростов-на-Дону.

#Общество#Коронавирус#Новости
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