Число больных коронавирусом в Ростовской области достигло 41

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В Ростовской области зарегистрировали 41 случай заболевания коронавирусом, в том числе троим поставили диагноз в Москве, проинформировали в региональном пресс-центре по информированию жителей региона о ситуации по коронавирусу.

На данный момент 38 случаев подтверждены в области, диагноз еще троим поставили в Москве. Но они уже находятся в Ростовской области. На текущий момент удалось вылечить четырех человек. Двое пациентов подключены к аппарату ИВЛ, состояние еще двоих оценивается, как средней тяжести. Отмечается, что всего за минувшие сутки подтверждены 9 случаев заболевания. Напомним, что самому пожилому пациенту с коронавирусом в Ростовской области 92 года. До этого стало известно, что ввели ограничения для водителей, которые хотят попасть в Ростов-на-Дону.