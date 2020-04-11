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Груз со строительного крана упал на газовую трубу в Ростове

11 апреля 2020, 04:48
Фото: https://vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону на стройплощадке с крана упал груз и повредил газовую трубу, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Происшествие случилось в пятницу днем на улице Красноармейской. Со строительного крана произошло падение груза, что повлекло деформацию газовой трубы.

«Труба проходит от соседнего дома по территории стройки к другому зданию. Медицинская помощь никому не потребовалась», — сказано в сообщении.

Автор публикации разместил фото, показав территорию стройки. Пользователи в комментариях написали, что трубы над землей опасны и их надо закапывать.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина забрался на строительный кран и провел на нем трое суток, ожидая встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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