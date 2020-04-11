Клип для «Карантиновидения» снял ростовский рэпер Баста с Елкой

Напомним, что в этом году была отменен конкурс «Евровидение» из-за ситуации с коронавирусом. Группа Little Big, которая должна была в нем поучаствовать, придумала альтернативу — «Карантиновидение-2020».
Это своеобразный флешмоб, в рамках которого любой желающий может снять клип или записать песню, после чего разместить в Интернете. Участниками стали Баста и Елка.
«В прямом эфире мы договорились о создании клипа, я записала вокал на диктофон, слушая музыку в одном наушнике. На этом же диване я сняла видео», — написала Елка.
В клипе собраны видеонарезки от рэпера и певицы. В ролике также можно увидеть дочерей Басты.