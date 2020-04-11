Суды в Ростове оказались завалены делами о нарушении режима самоизоляции

Posted 11 апреля 2020, 16:07
Published 11 апреля 2020, 16:07
Modified 17 сентября 2022, 16:59
Updated 17 сентября 2022, 16:59
Только в пятницу, 10 апреля, Октябрьский районный суд Ростова рассмотрел 17 дел о нарушении режима обязательной самоизоляции. При этом в сообщениях на сайте суда отмечается, что все заседания по этим делам были отложены
Ранее за аналогичные правонарушения к административной ответственности на территории Советского района были привлечены три человека. Им был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.
По данным на 11 апреля в Ростовской области подтвердили 41 случай коронавируса, четверых пациентов удалось вылечить, трое находятся на ИВЛ, состояние еще двоих оценивают как средней тяжести.