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Posted 11 апреля 2020, 16:07

Published 11 апреля 2020, 16:07

Modified 17 сентября 2022, 16:59

Updated 17 сентября 2022, 16:59

Суды в Ростове оказались завалены делами о нарушении режима самоизоляции

11 апреля 2020, 16:07
Сюжет
Коронавирус
Суды в Ростове-на-Дону были завалены делами о нарушении жителями города режима самоизоляции, следует из электронной картотеки дел.

Только в пятницу, 10 апреля, Октябрьский районный суд Ростова рассмотрел 17 дел о нарушении режима обязательной самоизоляции. При этом в сообщениях на сайте суда отмечается, что все заседания по этим делам были отложены

Ранее за аналогичные правонарушения к административной ответственности на территории Советского района были привлечены три человека. Им был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

По данным на 11 апреля в Ростовской области подтвердили 41 случай коронавируса, четверых пациентов удалось вылечить, трое находятся на ИВЛ, состояние еще двоих оценивают как средней тяжести.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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