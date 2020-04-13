Предприниматель из Краснодара выкупила участок, принадлежавший РЭМЗ, за 30,5 млн

Напомним, что Арбитражный суд Ростовской области признал РЭМЗ банкротом в апреле 2019 года. На предприятии введена процедура конкурсного производства. В отношении экс-главы завода Вадима Варшавского было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с 2014 по 2015 год гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей. В декабре суд приговорил Варшавского к 3,5 годам заключения в колонии общего режима.