Предприниматель из Краснодара выкупила участок, принадлежавший РЭМЗ, за 30,5 млн

Posted 13 апреля 2020, 14:57
Published 13 апреля 2020, 14:57
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
В общей сложности на торги были выставлены 98 лотов на общую сумму 102,3 миллиона рублей. Из 98 лотов 47 оказались квартиры, принадлежавшие обанкротившемуся заводу. Кроме того, на торги было выставлено три земельных участка, автомобили и спецтехника.
По итонам аукциона был продан участок площадью 697 тысяч квадратных метров за 30,5 миллиона рублей.Покупателем выступила предприниматель из Краснодара Татьяна Ганжа.
Кроме того, на торгах были реализованы четыре автомобиля и контейнер комфорт-блока. На квартиры РЭМЗ покупателей снова не нашлось.
Напомним, что Арбитражный суд Ростовской области признал РЭМЗ банкротом в апреле 2019 года. На предприятии введена процедура конкурсного производства. В отношении экс-главы завода Вадима Варшавского было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с 2014 по 2015 год гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей. В декабре суд приговорил Варшавского к 3,5 годам заключения в колонии общего режима.