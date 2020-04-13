rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 апреля 2020, 14:57

Published 13 апреля 2020, 14:57

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Предприниматель из Краснодара выкупила участок, принадлежавший РЭМЗ, за 30,5 млн

13 апреля 2020, 14:57
В Ростовской области с торгов ушел участок земли, принадлежавший «Ростовскому электрометаллургическому заводу», говорится в документах в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

В общей сложности на торги были выставлены 98 лотов на общую сумму 102,3 миллиона рублей. Из 98 лотов 47 оказались квартиры, принадлежавшие обанкротившемуся заводу. Кроме того, на торги было выставлено три земельных участка, автомобили и спецтехника.

По итонам аукциона был продан участок площадью 697 тысяч квадратных метров за 30,5 миллиона рублей.Покупателем выступила предприниматель из Краснодара Татьяна Ганжа.

Кроме того, на торгах были реализованы четыре автомобиля и контейнер комфорт-блока. На квартиры РЭМЗ покупателей снова не нашлось.

Напомним, что Арбитражный суд Ростовской области признал РЭМЗ банкротом в апреле 2019 года. На предприятии введена процедура конкурсного производства. В отношении экс-главы завода Вадима Варшавского было возбуждено уголовное дело. По данным правоохранительных органов, с 2014 по 2015 год гендиректор завода вносил в декларации недостоверные данные, что позволило ему уклониться от выплаты налога на прибыль на сумму более 497 миллионов рублей. В декабре суд приговорил Варшавского к 3,5 годам заключения в колонии общего режима.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика