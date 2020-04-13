Ветер, дожди и снег ожидают жителей Ростова на этой неделе

Posted 13 апреля 2020, 09:34
Published 13 апреля 2020, 09:34
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
Так, в понедельник, 13 апреля, в южной столице будет преимущественно солнечно, температура воздуха поднимется до +13 градусов днем и до +7 — вечером. Однако весеннюю погоду испортит западный ветер, который будет дуть со скоростью до 15 метров секунду. Во вторник потеплеет до +19 градусов, в ночные часы — до +6 градусов. Однако ветер будет дуть с прежней силой, хоть и сменит направление на южное.
В среду в Ростове похолодает до +14 днем и до +1 — в ночное время, возможен дождь со снегом. В четверг также сохранится дождливая погода, ветер ускорится до 5 метров в секунду, температура составит до +14 градусов.
В пятницу столбики термометров поднимутся до +17 градусов, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ветер ускорится до 9 метров в секунду. Вечером стоит ожидать облачную погоду и до +6 градусов.
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