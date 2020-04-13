Ветер, дожди и снег ожидают жителей Ростова на этой неделе

Так, в понедельник, 13 апреля, в южной столице будет преимущественно солнечно, температура воздуха поднимется до +13 градусов днем и до +7 — вечером. Однако весеннюю погоду испортит западный ветер, который будет дуть со скоростью до 15 метров секунду. Во вторник потеплеет до +19 градусов, в ночные часы — до +6 градусов. Однако ветер будет дуть с прежней силой, хоть и сменит направление на южное.