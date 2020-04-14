Среди заболевших коронавирусом в Ростовской области шестеро детей

Напомним, что на 14 апреля число зараженных коронавирусом в Ростовской области достигло 98 человек, 20 заболевших было выявлено за последние сутки. Из всех пациентов в тяжелом состоянии находятся семь человек, троим потребовалась искусственная вентиляция легких. Восемь пациентов выздоровели. При этом показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составляет 2,3 человека на 10 тысяч населения.