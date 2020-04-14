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Posted 14 апреля 2020, 14:32

Published 14 апреля 2020, 14:32

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Среди заболевших коронавирусом в Ростовской области шестеро детей

14 апреля 2020, 14:32
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области положительный результат анализа на коронавирус был установлен у шестерых детей школьного и дошкольного возраста, следует из доклада главного санитарного врача региона Евгения Ковалева.

Среди заболевших детей нет ни одного младенца. При этом, по словам Ковалева, четверо из маленьких пациентов заразились коронавирусом от своих родителей. «Один ребенок вернулся из Москвы, еще один приехал с отдыха в Турции», — рассказал Ковалев.

Он добавил, что перевод школ на дистанционное обучение и запрет на работу детсадов — были правильными решениями, поскольку ситуация с распространением COVID-19 в области сложная, но контролируемая.

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Напомним, что на 14 апреля число зараженных коронавирусом в Ростовской области достигло 98 человек, 20 заболевших было выявлено за последние сутки. Из всех пациентов в тяжелом состоянии находятся семь человек, троим потребовалась искусственная вентиляция легких. Восемь пациентов выздоровели. При этом показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составляет 2,3 человека на 10 тысяч населения.

#Общество#Коронавирус#Новости
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