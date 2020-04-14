Среди заболевших коронавирусом в Ростовской области шестеро детей

Posted 14 апреля 2020, 14:32
Published 14 апреля 2020, 14:32
Modified 1 октября, 15:02
Updated 1 октября, 15:02
Среди заболевших детей нет ни одного младенца. При этом, по словам Ковалева, четверо из маленьких пациентов заразились коронавирусом от своих родителей. «Один ребенок вернулся из Москвы, еще один приехал с отдыха в Турции», — рассказал Ковалев.
Он добавил, что перевод школ на дистанционное обучение и запрет на работу детсадов — были правильными решениями, поскольку ситуация с распространением COVID-19 в области сложная, но контролируемая.
Напомним, что на 14 апреля число зараженных коронавирусом в Ростовской области достигло 98 человек, 20 заболевших было выявлено за последние сутки. Из всех пациентов в тяжелом состоянии находятся семь человек, троим потребовалась искусственная вентиляция легких. Восемь пациентов выздоровели. При этом показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области составляет 2,3 человека на 10 тысяч населения.
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