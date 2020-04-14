За нарушение самоизоляции в Ростовской области оштрафовали 21 человека на 15 тыс руб

Posted 14 апреля 2020, 15:22
Published 14 апреля 2020, 15:22
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
По словам главы региона, на 15 тысяч рублей был оштрафован 21 человек, еще 17 жителей области заплатят штрафы в размере 3 тысяч рублей. «Только за вчерашний день было составлено 17 протоколов», — отметил Голубев.
На дежурство сегодня вышли 3143 человека, которые составляют протоколы, общаются с людьми, разъясняют ситуацию. «Ситуация такова, что мы не можем ослабить принятые в регионе меры», — подчеркнул губернатор.
По последним данным, в Ростовской области количество пациентов с коронавирусом в достигло 98 человек. Только за последние сутки было зарегистрировано 20 новых зараженных. Состояние семерых заболевших оценивается как тяжелое, трое из них находятся под аппаратами ИВЛ. За все время вылечились восемь человек.
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