За нарушение самоизоляции в Ростовской области оштрафовали 21 человека на 15 тыс руб

По последним данным, в Ростовской области количество пациентов с коронавирусом в достигло 98 человек. Только за последние сутки было зарегистрировано 20 новых зараженных. Состояние семерых заболевших оценивается как тяжелое, трое из них находятся под аппаратами ИВЛ. За все время вылечились восемь человек.