Экс-полицейского и адвоката будут судить в Ростове за мошенничество

Фигуранты решили обмануть мужчину, который являлся подсудимым по уголовному делу. Они пообещали, что ему назначат наказание, не связанное с лишением свободы.
«За свои услуги фигуранты потребовали 650 тысяч рублей, после чего подсудимый обратился в региональное УФСБ. После этого вымогатели были задержаны», — заявили в Следкоме.
Тогда в отношении адвоката и начальника отдела полиции в Батайске завели уголовное дело по факту покушения на мошенничество. В данный момент материалы передали в суд для рассмотрения по существу.