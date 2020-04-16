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Экс-полицейского и адвоката будут судить в Ростове за мошенничество

16 апреля 2020, 15:37
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции и адвоката, обвиняемых в мошенничестве, сообщили в региональном УСКР.

Фигуранты решили обмануть мужчину, который являлся подсудимым по уголовному делу. Они пообещали, что ему назначат наказание, не связанное с лишением свободы.

«За свои услуги фигуранты потребовали 650 тысяч рублей, после чего подсудимый обратился в региональное УФСБ. После этого вымогатели были задержаны», — заявили в Следкоме.

Тогда в отношении адвоката и начальника отдела полиции в Батайске завели уголовное дело по факту покушения на мошенничество. В данный момент материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

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