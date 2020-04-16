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Posted 16 апреля 2020, 12:54

Published 16 апреля 2020, 12:54

Modified 1 октября, 13:29

Updated 1 октября, 13:29

Уровень воды в реке Дон возле Ростова поднимется до неблагоприятных отметок

16 апреля 2020, 12:54
Из-за сильного ветра на устьевом участке реки Дон в Ростовской области начнется ветровой нагон воды, говорится в сообщении регионального ГУ МЧС России.

Так, в четверг, 16 апреля, во второй половине дня и в ночь на пятницу, 17 апреля, уровни воды на участке Азов-Ростов-на-Дону достигнут неблагоприятных отметок. Днем 17 апреля у Азова ожидается превышение до 0,5 метра неблагоприятных отметок уровня воды в реке у Ростова-на-Дону на 10-30 сантиметров.

Вечером и до конца суток 17 апреля нагонная ситуация стабилизируется и начнется медленный спад.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций спасатели призывают сообщать на единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

Напомним, что до 20 апреля в Ростовской области сохранится ветреная погода с заморозками до -5 С.

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