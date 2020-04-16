Уровень воды в реке Дон возле Ростова поднимется до неблагоприятных отметок

Posted 16 апреля 2020, 12:54
Published 16 апреля 2020, 12:54
Modified 1 октября, 13:29
Updated 1 октября, 13:29
Так, в четверг, 16 апреля, во второй половине дня и в ночь на пятницу, 17 апреля, уровни воды на участке Азов-Ростов-на-Дону достигнут неблагоприятных отметок. Днем 17 апреля у Азова ожидается превышение до 0,5 метра неблагоприятных отметок уровня воды в реке у Ростова-на-Дону на 10-30 сантиметров.
Вечером и до конца суток 17 апреля нагонная ситуация стабилизируется и начнется медленный спад.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций спасатели призывают сообщать на единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.
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