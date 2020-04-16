Уровень воды в реке Дон возле Ростова поднимется до неблагоприятных отметок

Так, в четверг, 16 апреля, во второй половине дня и в ночь на пятницу, 17 апреля, уровни воды на участке Азов-Ростов-на-Дону достигнут неблагоприятных отметок. Днем 17 апреля у Азова ожидается превышение до 0,5 метра неблагоприятных отметок уровня воды в реке у Ростова-на-Дону на 10-30 сантиметров.