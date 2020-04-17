Дождливая погода ожидается в Ростове на выходных

В пятницу температура воздуха поднимется до 17 градусов, скорость ветра составит 10 метров в секунду. Ночью похолодает до 7 градусов и начнутся дожди.
В субботу осадки сохранятся, дождь закончится только ночью. Все воскресенье в городе будет облачно, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду.
В понедельник воздух прогреется до 13 градусов, во вторник — до 15 градусов, но начнется дождь. Такая погода сохранится в среду и четверг.
В ночное время на следующей неделе может похолодать до 5 градусов.