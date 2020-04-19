Прав лишили пьяного водителя в Ростове за парковку возле дома

Ранее в Ростове задержали пьяного помощника прокурора без прав и страховки на Porsche Cayenne. Кроме того, в Красносулинском районе передали в суд уголовное дело против бывшего судебного пристава-исполнителя, уличенного в повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.