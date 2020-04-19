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Прав лишили пьяного водителя в Ростове за парковку возле дома

19 апреля 2020, 10:24
Фото: pixabay.com
На полтора года лишили прав водителя в Ростове-на-Дону за пьяную парковку автомобиля возле жилого дома, решение принял мировой судья Советского района города.

Как пишет «Дон 24», инцидент произошел накануне ввода ограничительных мер из-за коронавируса. Водитель Hyundai припарковался возле жилого дома в спальном районе ростова, что заметили сотрудники ДПС. По требованию полицейских мужчина переставил машину, но оказалось, что он пьян.

Пройти медосвидетельствование нетрезвый водитель отказался, за что заплатил штраф в 30 тысяч рублей.

Ранее в Ростове задержали пьяного помощника прокурора без прав и страховки на Porsche Cayenne. Кроме того, в Красносулинском районе передали в суд уголовное дело против бывшего судебного пристава-исполнителя, уличенного в повторном управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

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#Новости#Происшествия
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