Для бизнеса в Ростовской области вдвое снизят налоги

По словам главы Минфина, губернатор области Василий Голубев внес соответствующие правки в законопроект, который рассмотрит региональное Заксобрание.
Прежде всего ставка в 1,1% будет введена на имущество организации для собственников торговых центров. Такие же льготы получать владельцы гостиниц и предприятия, которые занимаются производством овощей закрытого грунта.
Для компаний, на «упрощенке» будет введена ставка в размере 1%, при использовании объекта налогообложения выручку от реализации. При объекте налогообложения «доходы минус расходы» ставка составит 5%. Эти меры поддержки будут действовать в отношении предприятий, которые вошли в утвержденный на федеральном уровне список наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.
Также вдвое будет снижена ставка налогообложения в патентной системе.
Лилия Федотова отметила, что депутаты рассмотрят документ в ближайшее время. При этом новые ставки будут введены задним числом с 1 января 2020 года и будут действовать до 31 декабря 2020 года.