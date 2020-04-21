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Для бизнеса в Ростовской области вдвое снизят налоги

21 апреля 2020, 19:06
Фото: pixabay.com
Власти Ростовской области приняли ряд мер, направленных на поддержку бизнеса, пострадавшего вследствие пандемии коронавируса, сообщила министр финансов региона Лилия Федотова.

По словам главы Минфина, губернатор области Василий Голубев внес соответствующие правки в законопроект, который рассмотрит региональное Заксобрание.

Прежде всего ставка в 1,1% будет введена на имущество организации для собственников торговых центров. Такие же льготы получать владельцы гостиниц и предприятия, которые занимаются производством овощей закрытого грунта.

Для компаний, на «упрощенке» будет введена ставка в размере 1%, при использовании объекта налогообложения выручку от реализации. При объекте налогообложения «доходы минус расходы» ставка составит 5%. Эти меры поддержки будут действовать в отношении предприятий, которые вошли в утвержденный на федеральном уровне список наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Также вдвое будет снижена ставка налогообложения в патентной системе.

Лилия Федотова отметила, что депутаты рассмотрят документ в ближайшее время. При этом новые ставки будут введены задним числом с 1 января 2020 года и будут действовать до 31 декабря 2020 года.

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#Новости#Коронавирус#Экономика
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