Для бизнеса в Ростовской области вдвое снизят налоги

Для компаний, на «упрощенке» будет введена ставка в размере 1%, при использовании объекта налогообложения выручку от реализации. При объекте налогообложения «доходы минус расходы» ставка составит 5%. Эти меры поддержки будут действовать в отношении предприятий, которые вошли в утвержденный на федеральном уровне список наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.