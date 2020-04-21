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МЧС предупредило о сильных заморозках в Ростовской области

21 апреля 2020, 06:07
Фото: pxhere.com
В Ростовской области ожидаются заморозки, температура воздуха может снизиться до минус 6 градусов, сообщили в региональном УМЧС.

В северной половине Ростовской области ночью и утром 23 и 24 апреля ухудшится погода. Температура будет варьироваться от минус 1 до минус 6 градусов.

«Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью сельскохозяйственных культур», — предупредили в управлении.

По информации Гидрометцентра, в Ростове 23 апреля температура воздуха не превысит 14 градусов. В этот день будет облачно и без осадков.

На следующий день температура поднимется до 17 градусов, скорость ветра будет достигать 4 метров в секунду.

Ранее сильный ветер в Ростове повалил более 40 деревьев.

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