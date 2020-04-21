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Правоохранительные органы занялись проверкой сообщений о продаже пропусков в Ростове

21 апреля 2020, 11:15
Фото: Медиахолдинг1Mi
Главное управление МВД России по Ростовской области начало проверку информации из социальных сетей о продаже разрешений нового образца для передвижений по Ростову-на-Дону, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

В региональном главке сообщили, что сотрудники полиции начали проверку по факту размещенной информации о, возможно, неправомерных действиях, связанных с продажей пропусков на разрешение передвижения в условиях ограничений, установленных постановлением правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года.

Напомним, что с 31 марта на территории региона действует режим обязательной самоизоляции. Ранее для передвижения по Ростову гражданам, чья деятельность не была приостановлена, требовалась справка с места работы. Но в воскресенье, 19 апреля губернатор Василий Голубев внес изменения в постановление регионального правительства в соответствии с которыми были введены пропуска нового образца. Их выдача началась в понедельник, 20 апреля.

Но уже вечером того же дня в социальных сетях появились объявления о продаже пропусков нового образца.

Изначально на территории Ростова действовало девять пунктов для оформления пропусков. Из-за большого количества граждан, которым необходим новый документ, у пунктов образовались огромные очереди. Из-за сложившейся ситуации губернатор Василий Голубев поручил оптимизировать их работу. В связи с этим сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко заявил, что количество пунктов увеличили в три раза — до 25.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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