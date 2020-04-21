Правоохранительные органы занялись проверкой сообщений о продаже пропусков в Ростове

Напомним, что с 31 марта на территории региона действует режим обязательной самоизоляции. Ранее для передвижения по Ростову гражданам, чья деятельность не была приостановлена, требовалась справка с места работы. Но в воскресенье, 19 апреля губернатор Василий Голубев внес изменения в постановление регионального правительства в соответствии с которыми были введены пропуска нового образца. Их выдача началась в понедельник, 20 апреля.