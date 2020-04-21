Собственный онлайн-магазин появился у ростовской колонии

Posted 21 апреля 2020, 09:00
Published 21 апреля 2020, 09:00
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
«Производственная служба ИК-10 разработала и запустила интернет-сайт с ассортиментом товаров, производимых в учреждении», — сказано в сообщении.
Среди товаров, которые можно оформить онлайн и заказать доставку на дом, значится сувенирная продукция, мангалы, беседки, мебель для школ и офисов, термосы, маскировочные костюмы. Кроме того, на сайте доступен ассортимент пищевых продуктов, в частности, фасованного растительного масла.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в колониях Ростовской области отменили все свидания с родственниками и встречи с адвокатами. Взамен заключенным разрешили больше общаться с родными по видеосвязи.