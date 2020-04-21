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Posted 21 апреля 2020, 09:00

Published 21 апреля 2020, 09:00

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Собственный онлайн-магазин появился у ростовской колонии

21 апреля 2020, 09:00
Исправительная колония № 10, расположенная в Ростове-на-Дону, открыла собственный онлайн-магазин, сообщило региональное ГУФСИН.

«Производственная служба ИК-10 разработала и запустила интернет-сайт с ассортиментом товаров, производимых в учреждении», — сказано в сообщении.

Среди товаров, которые можно оформить онлайн и заказать доставку на дом, значится сувенирная продукция, мангалы, беседки, мебель для школ и офисов, термосы, маскировочные костюмы. Кроме того, на сайте доступен ассортимент пищевых продуктов, в частности, фасованного растительного масла.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в колониях Ростовской области отменили все свидания с родственниками и встречи с адвокатами. Взамен заключенным разрешили больше общаться с родными по видеосвязи.

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