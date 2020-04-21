Собственный онлайн-магазин появился у ростовской колонии

Среди товаров, которые можно оформить онлайн и заказать доставку на дом, значится сувенирная продукция, мангалы, беседки, мебель для школ и офисов, термосы, маскировочные костюмы. Кроме того, на сайте доступен ассортимент пищевых продуктов, в частности, фасованного растительного масла.