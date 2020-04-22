Самолет с туристами из Таиланда прибыл в Ростов

Напомним, что множество российских туристов застряли в Бангкоке из-за пандемии коронавируса. Для жителей нескольких регионов, в том числе Ростовской области и Кубани, организовали вывозной рейс.
Вначале самолет приземлился в Сочи, где высадили часть пассажиров, после чего продолжился пусть в Ростов. Лайнер, на борту которого находились 36 жителей региона, успешно приземлился.
Стало известно, что жителей отдаленных регионов страны отправят в обсерватор в Ростове. Здесь им предстоит пробыть две недели.