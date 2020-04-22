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Самолет с туристами из Таиланда прибыл в Ростов

22 апреля 2020, 06:06
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону приземлился самолет, который вернул на родину туристов из Таиланда, говорится в сервисе Flightradar.

Напомним, что множество российских туристов застряли в Бангкоке из-за пандемии коронавируса. Для жителей нескольких регионов, в том числе Ростовской области и Кубани, организовали вывозной рейс.

Вначале самолет приземлился в Сочи, где высадили часть пассажиров, после чего продолжился пусть в Ростов. Лайнер, на борту которого находились 36 жителей региона, успешно приземлился.

Стало известно, что жителей отдаленных регионов страны отправят в обсерватор в Ростове. Здесь им предстоит пробыть две недели.

Добавим, что сейчас в Ростовской области зарегистрировано 346 случаев заболевания коронавирусом.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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