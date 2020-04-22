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Posted 22 апреля 2020, 12:18

Published 22 апреля 2020, 12:18

Modified 1 октября, 15:00

Updated 1 октября, 15:00

Уголовное дело возбудили в Ростове за контрабанду оптического прицела для оружия

22 апреля 2020, 12:18
В Ростовской области возбудили уголовное дело на гражданина России, пытавшегося переместить через границу ночной оптический прицел для стрелкового оружия, сообщило Южное таможенное управление.

«В январе 2020 года в ходе проведения таможенного контроля на многостороннем автомобильном пункте пропуска Матвеев Курган у одного из пассажиров рейсового автобуса в личных вещах таможенники обнаружили металлический предмет, конструктивно схожий с оптическим прицелом», — сказано в сообщении.

Мужчина направлялся в Ростовскую область и рассказал, что купил прицел на радиорынке города Донецка для личных целей. Россиянин проходил таможенный контроль по «зеленому» коридору и декларацию не подавал.

Экспертиза показала, что предмет используется для наблюдения за полем боя и прицеливания при стрельбе из автомата, пулемета, гранатомета и снайперской винтовки в ночное время.

Отмечается, что уголовное дело возбудили по части 1 статьи 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС иного вооружения».

Ранее два уголовных дела за контрабанду оружия завели на депутата Апшеронского района Краснодарского края.

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