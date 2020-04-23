Купить квартиру в ЖК «Первый» в Ростове можно в ипотеку под 6%

Родители могут не беспокоиться за безопасность детей — по всему периметру жилого комплекса установлены видеокамеры с возможностью синхронизации со смартфоном. Вы сможете наблюдать за своим ребенком при помощи телефона, не покидая квартиры. Зайти на территорию могут только жильцы, у которых есть доступ к камерам с опцией распознания лиц.