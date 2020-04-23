Купить квартиру в ЖК «Первый» в Ростове можно в ипотеку под 6%

С предложением запустить льготную ипотечную программу под 6,5% в условиях пандемии выступил президент России Владимир Путин. В минувшую пятницу о начале приема заявок по сниженной ставке сообщили в ВТБ, а 20 апреля к нему присоединились Альфа-банк, Промсвязьбанк и банк Дом.РФ.
В Альфа-банке прием заявок возможен при внесении первоначального взноса 20% от стоимости жилья, срок кредита может составить до 20 лет. Промсвязьбанк пообещал дополнительную скидку 0,5 процентного пункта к ставке по госпрограмме заемщикам, которые подадут заявку до 15 мая. Таким образом, они смогут рассчитывать на ипотеку под 6% годовых.
Покупка квартиры в режиме онлайн - просто и удобно!
ЖК «Первый» расположен на Каменке, в одном из самых перспективных районов с развитой инфраструктурой. В жилом комплексе уже ввели в эксплуатацию оба литера и первые жильцы активно получают ключи от новых квартир.
В условиях режима самоизоляции компания оформляет договора купли-продажи удаленно без посещения офиса. Это не новая практика, уже несколько лет застройщик практикует сделки на расстоянии с возможностью заключения договора в день обращения.
Чтобы сделать онлайн-выбор жилья максимально удобным, компания подготовила видеообзоры территории и квартир, при желании можно заказать видеоэкскурсию по объекту. При возникновении вопросов клиенты могут проконсультироваться с представителями застройщика в привычных для них мессенджерах. С недавнего времени СК «Неометрия» запустила прямые эфиры в соцсетях, что делает выбор квартиры еще более удобным.
Для того, чтобы стать владельцем комфортной и красивой квартиры, достаточно оставить заявку на сайте застройщика и менеджеры компании помогут с выбором и оформлением документов.
Выгодное вложение средств
Покупка квартиры в новом доме является отличным вложением, и именно сейчас можно купить жилье в ЖК «Первый»с антикризисной скидкой. Компания предлагает однокомнатные квартиры со скидкой до 400 тысяч рублей, двухкомнатные до 600 тысяч рублей и трехкомнатные до 500 тысяч рублей.
Оба корпуса уже ввели в эксплуатацию, новоселы могут заселиться в квартиру сразу после покупки и косметического ремонта. Кроме того, у ЖК уникальное расположение рядом с будущим эко-парком «Первая миля» и продуманная до мелочей планировка.
Удобство и красота в каждой детали
При отделке квартир застройщик использовал современные материалы в светлых тонах: виниловые обои, облицовочную плитку, натяжные потолки, ламинат. Архитектура домов в стиле хай-тек удачно вписывается в современный облик города, а благоустроенная закрытая территория создает уютный оазис посреди шумного мегаполиса. Любоваться окрестностями позволяют панорамные окна и балконы.
На территории жилого комплекса предусмотрены места отдыха в летний зной, беседки для настольных игр, спортивные тренажеры и площадки. Каждый житель ЖК сможет найти себе занятие по вкусу, не покидая территории двора.
Родители могут не беспокоиться за безопасность детей — по всему периметру жилого комплекса установлены видеокамеры с возможностью синхронизации со смартфоном. Вы сможете наблюдать за своим ребенком при помощи телефона, не покидая квартиры. Зайти на территорию могут только жильцы, у которых есть доступ к камерам с опцией распознания лиц.
Для удобства жильцов на цокольном этаже расположили кладовки площадью от 3,6 до 9,9 квадратных метра для хранения ненужных, крупногабаритных и сезонных вещей. Для владельцев автомобилей предусмотрен подземный паркинг с дистанционной системой контроля доступа, ключом к которой является индивидуальный брелок.