Разуй глаза, детка: топ проблем онлайн-обучения в период коронавируса в Ростове

Posted 23 апреля 2020, 13:19
Published 23 апреля 2020, 13:19
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
Возникают, конечно же, частные «моменты», которые удается решить «точечно». Корреспондент RostovGazeta выслушала возмущения родителей, получила пояснения и «пути решения» некоторых вопросов в это непростое время от представителей министерства образования Ростовской области.
Большая нагрузка
Мама ученицы 8 класса, школа № 21:
«Учитель должна в школе (при обычном обучении) объяснить новую тему, дать домашнее задание. На следующий день она может дать контрольную работу. А сейчас она дает нам новую тему, может выборочно сказать: „Пишем конспекты“. А после этого еще и контрольную работу дает. Они в школе так не учатся, как они пытаются „вложить все в урок“ за 30 минут. Это бред полный. Дистанционное обучение — это просто скидывают пожелание преподавателя, и ребенок должен его выполнить. Понимает, не понимает, может, не может — никого не волнует».
Министерство образования Ростовской области:
«В МБОУ «Школа № 21» обучение проводится в соответствии с «Регламентом организации образовательного процесса с использованием электронного образовательного обучения и дистанционных технологий», «Положения о порядке реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий», которые устанавливает единые подходы и правила реализации общеобразовательных программ. Дистанционное обучение проходит как в режимах онлайн и оффлайн, так и в форме самостоятельной работы.
С целью исключения подобных обращений, директором МБОУ «Школа № 21 17.04.2020 года проведено совещание (в онлайн режиме) с педагогическим коллективом по вопросам организации образовательного процесса и функциональных обязанностей учителя-предметника во время проведения уроков с использованием дистанционных технологий».
Нет ноутбука или интернета
Мама ученицы 5 класса, школа № 106:
«Учитель по литературе задала вопрос в чате в WhatsApp, после чего передумала и переформировала задание. Одни дети увидели новый вопрос, другие — нет. Когда спросили мою дочь, она сказала, что не на этот вопрос отвечала. Учитель говорит: „Разуй глаза, дорогая, я следом скинула другой вопрос“. У детей не 25 глаз, они не могут следить за чатом и делать задание одновременно. С телефона в учебное время невозможно войти на сайт РЭШ (Российская электронная школа), а у школьников доступ только с телефона, добавляет женщина. Нужно „пять тысяч раз сайт обновлять“ в течение дня, портал постоянно выдает ошибку. Если бы у меня не было рабочего ноутбука, я не знаю, как бы мы занимались. Вечером садимся в 21.00 с рабочего моего ноутбука. Завтра меня вызовут на работу, с телефона я не понимаю, как можно заниматься».
Министерство образования Ростовской области:
«В МБОУ „Школа № 106“ по обращению родителей 5 класса проведен мониторинг осуществления дистанционного обучения. В ходе мониторинга выявлена появившаяся проблема в связи с недостаточностью технических средств в семье обучающейся 5 Г класса Татьяны Бараненковой. Школой решена данная проблема — семье Бараненковой выделен во временное пользование ноутбук для осуществления дистанционного обучения детей и по акту передан в семью. Обучающемуся 5 Б класса Цуренкову Владиславу оказана спонсорская материальная помощь в размере 500 рублей в оплате интернет трафика на один месяц для осуществления обучения в дистанционном режиме».
Где онлайн-уроки?
Мама ученицы 3 класса, школа № 22:
«Почему учитель новые темы сбрасывает на самостоятельное изучение? Почему в одних школах проводятся онлайн уроки, а у нас только задания на почту?», — спрашивает мама третьеклассницы школы № 22.
Министерство образования Ростовской области:
«Дистанционное образование в МБОУ «Школа № 22» реализуется посредством мессенджеров WhatsApp, Viber, электронной почты, программ для организации видеоконференций MANGO, MANGO OFFICE, ZOOM, Discort, Skype, образовательных платформ «Учи.ру», РЭШ, Infourok, Interneturok и т. д. Выбор средств организации дистанционного образования находится в компетенции учителя и может варьироваться в зависимости от учебного материала.
Учитывая, что частая организация онлайн-конференций противоречит нормам СанПиН, согласно которым «продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 3-4 классов — не более 25 минут». Кроме того, выход обучающегося на онлайн-урок требует помощи со стороны родителей для подключения, что далеко не всегда осуществляется по разным причинам. Педагоги общеобразовательных учреждений используют различные формы ведения образовательного процесса.
Дополнительно для всех обращающихся, в том числе и для обучающихся 3-х классов, организованы онлайн-консультации. В период с 8.30 до 14.00 все учителя находятся онлайн в программе Skype, и у обучающихся, и родителей есть возможность задать любые вопросы по интересующей их теме».
Одна платформа
Многодетная мама учащихся школы № 100:
«Почему нельзя обязать учителей заниматься с детьми на одной конкретной платформе (Skype, ZOOM)? Школа может принять такое решение самостоятельно и «уйти» на какое-то приложение? Каждый учитель сам решает, куда он скинет задание, куда ему отправить потом домашнюю работу. А если в моей семье трое детей в разных классах? Как мне за всеми успеть? Сейчас я в отпуске, скоро выйду на работу. Дети сами не смогут освоить новые материалы, которые скидывает учитель для «самостоятельного» изучения». Мы целый день только и занимаемся тем, что делаем уроки».
Министерство образования Ростовской области:
«В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, образовательной программой школы сформирован учебный план по предметам и расписание проведение занятий. Ежедневно количество уроков как в обычных условиях, так и в условиях самоизоляции для изучения и усвоения программного материала в пределах установленных норм, в зависимости от параллели класса и других условий. Уроки в дистанционной форме проведения не предполагают постоянной онлайн связи с учеником.
В школе № 100 используются образовательные платформы РЭШ (5-11 классы), «Учи.ру» (1-4 классы), «Решу.ЕГЭ» (10-11 классы), «Решу ОГЭ» (9 классы), «Решу ВПР» (4-8 классы). Созданы каналы на YouTube, проводятся консультации по Skype и WhatsApp, расписание консультаций вывешено на сайте. Используется Zoom для онлайн видео уроков.
На сайте школы размещаются задания ежедневно на следующий день. Специально создана электроннная почта: [email protected] для отправки выполненных заданий учителям-предметникам. Для профилактики перегрузки обучающихся по ряду предметов (5-8 кл.) подготовлены творческие задания, проекты и исследовательские работы, на выполнение которых детям будет дано 2-3 недели.
Проведенный мониторинг показал, что 12 детей в школе № 100 не имеют компьютеров, но 100% детей обеспечены интернетом. Одной многодетной семье передан во временное пользование школьный моноблок.
Выбор формата общения с учениками и организация обратной связи с ними — компетенция учителя. Если обучающиеся испытывают затруднения в работе с телекоммуникационными инструментами, то он может с вопросами обратиться к любому учителю, с которым он взаимодействует за консультацией. Кроме того, на сайте школы размещены инструкции по работе с этими ресурсами».
Цифровая среда
Из отчета министра общего и профессионального образования Ростовской области Ларисы Балиной в феврале текущего года следует, что число комплектов мультимедийного оборудования в школах, интерактивных досок за 5 лет увеличилось на 14%. «Количество компьютеров, используемых в учебном процессе — на 18%. За ближайшие три года нацпроекта „Образование“ количество комплектов интерактивного оборудования в школах увеличится еще на 7%, компьютеров — 13%. И это основа цифровой образовательной среды», — сказала она.
Всего в 2019 году число учащихся в Ростовской области превысило 430 тысяч.
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