Разуй глаза, детка: топ проблем онлайн-обучения в период коронавируса в Ростове

«Учитель по литературе задала вопрос в чате в WhatsApp, после чего передумала и переформировала задание. Одни дети увидели новый вопрос, другие — нет. Когда спросили мою дочь, она сказала, что не на этот вопрос отвечала. Учитель говорит: „Разуй глаза, дорогая, я следом скинула другой вопрос“. У детей не 25 глаз, они не могут следить за чатом и делать задание одновременно. С телефона в учебное время невозможно войти на сайт РЭШ (Российская электронная школа), а у школьников доступ только с телефона, добавляет женщина. Нужно „пять тысяч раз сайт обновлять“ в течение дня, портал постоянно выдает ошибку. Если бы у меня не было рабочего ноутбука, я не знаю, как бы мы занимались. Вечером садимся в 21.00 с рабочего моего ноутбука. Завтра меня вызовут на работу, с телефона я не понимаю, как можно заниматься».