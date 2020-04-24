На заседании ЗС РО перераспределены 6,7 млрд расходной части регионального бюджета

На заседании ЗС РО были приняты поправки и в проект областного закона «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области». В частности, для собственников торговых центров, для владельцев гостиниц и предприятий, производящих тепличную овощную продукция, ставка налога на имущество снижена до 1,1%. Еще одно снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения затронет наиболее пострадавшие отрасли. В частности, для предприятий, использующих объект налогообложения «выручка от реализации», ставка налога снизится с 6% до 1%. До 5% уменьшится ставка налога по системе «доходы минус расходы». Льготы распространятся на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. «Меры поддержки донских предпринимателей потребуют порядка 1,1 млрд рублей из бюджета региона. И это еще не окончательный расчет. По нашим оценкам, затраты на эти цели будут значительно выше. Но областные власти осознано пошли на этот шаг, понимая, что сегодня необходимо оказать помощь пострадавшим отраслям экономики», — подчеркнул Александр Ищенко.