На заседании ЗС РО перераспределены 6,7 млрд расходной части регионального бюджета

Posted 24 апреля 2020, 15:21
Published 24 апреля 2020, 15:21
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
Изменения увеличили расходы на реализацию Послания Президента страны Федеральному Собранию. Позволили создать резерв на финансирование мероприятий, связанных с предотвращением ухудшения экономической ситуации и устранением последствий коронавирусной инфекции. А также увеличили расходы на меры защиты жизни и здоровья населения региона.
Согласно принятым нововведениям, в расходной части бюджета Ростовской области перераспределены 6,7 млрд рублей. В их числе — средства, выделенные ранее на реализацию государственных контрактов, которые сегодня в ситуации с пандемией не могут быть выполнены в полном объеме в обозначенные сроки. Наряду со средствами федерального бюджета она будут направлены на решение новых социальных задач, требуемых сложившейся ситуацией.
«Сегодня вся текущая деятельность органов власти, обсуждение законотворческих решений — все сконцентрировано вокруг двух принципиальных вещей: противодействию распространения нового вируса и выработке мер поддержки людей и отраслей экономики. Важнее этого сейчас ничего нет», — отметил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.
За счет средств из федерального и областного бюджета порядка 5 млрд рублей будет направлено на финансирование выплат семьям с детьми от трех до семи лет. Более 1 млрд рублей из федерального бюджета пойдет на развитие медицинских учреждений: создание койко-мест инфекционного профиля и приобретения аппаратов для искусственной вентиляции легких. Дополнительные средства выделены и для медицинских работников. Они получат повышенные выплаты за лечение граждан, больных коронавирусной инфекцией. Дополнительные средства, в размере 560 млн рублей, предусмотрены и для поддержки педагогов. Но финансирование будет осуществляться в новом учебном году.
На заседании ЗС РО были приняты поправки и в проект областного закона «О региональных налогах и некоторых вопросах налогообложения в Ростовской области». В частности, для собственников торговых центров, для владельцев гостиниц и предприятий, производящих тепличную овощную продукция, ставка налога на имущество снижена до 1,1%. Еще одно снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения затронет наиболее пострадавшие отрасли. В частности, для предприятий, использующих объект налогообложения «выручка от реализации», ставка налога снизится с 6% до 1%. До 5% уменьшится ставка налога по системе «доходы минус расходы». Льготы распространятся на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. «Меры поддержки донских предпринимателей потребуют порядка 1,1 млрд рублей из бюджета региона. И это еще не окончательный расчет. По нашим оценкам, затраты на эти цели будут значительно выше. Но областные власти осознано пошли на этот шаг, понимая, что сегодня необходимо оказать помощь пострадавшим отраслям экономики», — подчеркнул Александр Ищенко.