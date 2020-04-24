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Ростовчан с коронавирусом призвали не контактировать с животными

24 апреля 2020, 18:43
Фото: pixabay.com
Власти Ростова-на-Дону призвали инфицированных коронавирусом исключить контакт с домашними животными, сообщается на сайте горадминистрации.

В сообщении отмечается, что, по возможности, питомцам необходимо обеспечить изолированное проживание. Исключить контакты с домашними животными необходимо всем зараженным коронавирусом, а также тем, кто находится на обязательном домашнем карантине под наблюдением медиков.

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Данное указание дал Россельхознадзор в целях недопущения укоренения коронавирусной инфекции в популяциях домашних животных.

Напомним, что на 24 апреля в Ростовской области имеются сведения о 533 заболевших коронавирусом, выздоровели 29 человек, один пациент умер.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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