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Студент новочеркасского политеха заболел коронавирусом

26 апреля 2020, 14:54
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области коронавирус выявили у студента Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Первоначально информация появилась в паблике вуза в соцсети «ВКонтакте». Говорилось, что учащийся чувствует себя удовлетворительно, болезнь протекает в легкой форме.

«Да, действительно так. Первичный анализ дал положительный результат, госпитализация заболевшему не требуется. В общежитии введены карантинные меры», — заявили в пресс-службе правительства.

Отмечается, что были установлены люди, с которыми общался зараженный. Медицинские работники проводят их осмотр и забор анализов.

Стало также известно, что пациента доставили в ЦГБ Ростова.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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