Студент новочеркасского политеха заболел коронавирусом

Первоначально информация появилась в паблике вуза в соцсети «ВКонтакте». Говорилось, что учащийся чувствует себя удовлетворительно, болезнь протекает в легкой форме.
«Да, действительно так. Первичный анализ дал положительный результат, госпитализация заболевшему не требуется. В общежитии введены карантинные меры», — заявили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что были установлены люди, с которыми общался зараженный. Медицинские работники проводят их осмотр и забор анализов.
Стало также известно, что пациента доставили в ЦГБ Ростова.