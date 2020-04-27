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Posted 27 апреля 2020, 08:23

Published 27 апреля 2020, 08:23

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Почти шесть часов тушили крупный пожар на Шаумяна в Ростове

27 апреля 2020, 08:23
В Ростове-на-Дону огнеборцам понадобилось несколько часов на тушение крупного пожара на улице Шаумяна, сообщили в региональном УМЧС.

Возгорание в трехэтажном неэксплуатируемом здании началось в 04.38 мск понедельника. Пламя охватило 300 квадратных метров, пожару присвоили третий ранг.

Локализовать возгорание удалось в 07.08, полностью здание потушили в 10.15. Медицинская помощь никому не потребовалась.

К тушению огня привлекли 92 человек, они применяли 21 единицу техники. Стало также известно, что из-за пожара пришлось обесточить центральные улицы.

Электричество включат в понедельник в течение дня.

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