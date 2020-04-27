Почти шесть часов тушили крупный пожар на Шаумяна в Ростове

Posted 27 апреля 2020, 08:23
Published 27 апреля 2020, 08:23
Modified 1 октября, 14:32
Updated 1 октября, 14:32
Возгорание в трехэтажном неэксплуатируемом здании началось в 04.38 мск понедельника. Пламя охватило 300 квадратных метров, пожару присвоили третий ранг.
Локализовать возгорание удалось в 07.08, полностью здание потушили в 10.15. Медицинская помощь никому не потребовалась.
К тушению огня привлекли 92 человек, они применяли 21 единицу техники. Стало также известно, что из-за пожара пришлось обесточить центральные улицы.
Электричество включат в понедельник в течение дня.
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